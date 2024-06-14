تحديث GBWhatsApp المذهل بضغطة زر!!.. حمل واتساب جي بي الأكثر ذهولاً وأعرف مميزاته والعيوب

في ظل إنتتشار العديد من منصات المراسلة الفورية، تم إطلاق تطبيق واتساب جي بي، التي يعتبر من أكثر التطبيقات طلبًا من قبل المستخدمين حول العالم، حتى أن هذا التطبيق تم إطلاقه منذ فترة قليلة، ليأخذ شهرة كبيرة في سهولة الإستخدام، مع إمتلاكه إلى بعض العيوب التي لا يُعجب بها المستخدمين، كما سنوضحها لكم في السطور التالية.

مميزات واتساب جي بي GBWhatsApp

هناك بعض المزايا الأكثر جاذبية التي يوفرها تطبيق واتساب جي بي GBWhatsApp بما يستمتع به ملايين المستخدمين حول العالم، وفقًا لما يلي:-

إمكانية الإنتقال بين حسابين أو حسابات متعددة في وقت واحد.

كما أن التطبيق يوفر عدم الظهور أون لاين إذا رغبت بذلك.

عمل جروبات متعددة مع الأصدقاء.

إرسال أكثر من 30 رسالة مرة واحدة وبشكل تلقائي.

الترجمة التلقائية لأي رسالة واتساب.

رؤية المستخدم الجديد قبل فتح ملفه ومعرفة بعض المعلومات عنه.

وضع ميزة عدم الإزعاج.

كما يمكن تحديد كافة الدردشات في وقت واحد من الشاشة الرئيسية.

بالإضافة إلى إمتلاكه للعديد من الخصائص والمزايا المختلفة التي يوفرها التطبيق.

التحقق من سجل الرسائل الملغاة من جهات الإتصال.

خصوصية الحالة.

تنزيل الصص بجودة عالية ودقة خيالية.

عيوب تطبيق واتساب جي بي

وعن العيوب المتوفرة في واتساب جي بي GBWhatsApp، ما يأتي:-