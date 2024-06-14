دعاء يوم عرفة 2024… اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال،

بدأت عمليات البحث تتزايد عن دعاء يوم عرفة 2024، والذي يعد من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى ويجب على المسلم أن يغتنم هذا اليوم ليردد الدعاء بما استحب لأن الدعاء في هذا اليوم مستجاب بفضل الله ، يو عرفة يوافق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة والموافق 15 يونيو 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على الدعاء المستجاب في يوم عرفة 2024…..

دعاء يوم عرفة 2024

ساعات قليلة تفصبنا عن يوم عرفة 2024، والذي ستنافس فيه المسلمون لاغتنام فضل وثواب هذا اليوم العظيم، والذي يذهب فيه حجاج بيت الله الحرام للوقوف على جبل عرفات من فجر يوم الجمعة الموافق 14 يونيو حتى مغرب يوم السبت الموافق 15 يونيو ، وإليكم الأدعية المستجابة في وقفة عرفات 2024…..

اللهم نَوّر قَلْبِي وَقَبْرِي وأعِذْنِي مِنَ الشَّر كُلهِ واجْمعْ لي الخيرَ كُلَّهُ أستودِعُكَ دِيني وأمانتِي وقلبِي وبدَني وَخَواتِيمَ عَمَلِي وجميعَ ما أَنعمتَ به عليَّ وعلَى جميعِ أحبائي والمسلمينَ أجمعينَ.

اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

الدعاء المستجاب في وقفة عرفات