زيادة منفعة الأسرة بمناسبة العيد في سلطنة عمان.. حقيقة أم شائعة!!

مع اقتراب صرف دعم منفعة الأسرة في سلطنة عمان، بدأ العديد من المستفيدين يتساءلون بشكل كبير حول ما إذا كان يوجد زيادة ضمن رواتب الشهر الجديد أم لا، بالإضافة إلى أن هذا الدعم يشمل عدد كبير من المواطنين الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً بما يوفر لهم دعمًا ماديًا شهريًا، ويمكنك الإطلاع على حقيقة ما إذا يوجد زيادة بالفعل أم لا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

هل تم زيادة منفعة الأسرة سلطنة عمان؟

أوضح صندوق الحماية الاجتماعية، أن كل ما يتم تداوله حول وجود زيادة أو رفع في دعم منفعة الأسرة داخل سلطنة عمان، لا أساس لها من الصحة، حتى أن دعم الشهر الجديد يأتي مجرد من أي إضافات أو زيادات تذكر، حتى أنه في حالة وجود زيادة أو بيانات تُفيد بذلك سيتم العمل على نشرها وإعلامها لجميع المستفيدين المشتركين في برنامج منفعة الأسرة داخل السلطنة.

موعد صرف منفعة الأسرة سلطنة عمان

وأكد صندوق الحماية الاجتماعية، أن موعد صرف منفعة الأسرة داخل سلطنة عمان يوافق يوم 27 من كل شهر ميلادي ما لم يكن إجازة أو عُطلة رسمية في البلاد، حتى أن ذلك يوافق يوم 27 يوليو 2024، وهو يوم عمل رسمي داخل السلطنة، بالإضافة إلى أن قيمة المنفعة تبلغ نحو 115 ريال عُماني، خاصة وأن المنفعة تُساهم في تخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة وملائمة لجميع المواطنين الأقل دخلاً بما يوفر لهم دعمًا ماديًا شهريًا، لكي يستحقه جميع المواطنين والفئات.