“أسعدي صغارك بأغاني البيبي” ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات ونايل سات لمشاهدة أحلى الأغاني

قناة طيور الجنة من القنوات التي لا يستطيع الأطفال الاستغناء عن متابعتها أبدًا، وعلى الرغم من كثرة المحطات الفضائية المتخصصة في هذا المجال، إلا أن قناة طيور الجنة تفوقت بشكل كبير على باقي القنوات، كما حققت شهرة واسعة منذ بدايتها الأولى التي مر عليها عدة أعوام، وإلى يومنا هذا لا تزال قناة طيور الجنة تحظى بنسبة مشاهدات كبيرة، وذلك لأنها تقدم تشكيلة متنوعة تضم أجمل الأغاني والأناشيد التي تساعد على تربية الطفل تربية صالحة.

استقبال الآن تردد قناة طيور الجنة الفضائية

تتزايد التساؤلات حول بيانات التردد الجديد لمحطة طيور الجنة، حيث يرغب عدد كبير من الآباء والأمهات في الحصول على أحدث تردد للقناة لأجل تنزيلها ضمن قائمة المحطات الفضائية على جهاز التلفاز، وذلك لأن الأهل يرغبون في توفير أوقاتًا مسلية ومفيدة لأطفالهم خلال العطلة الصيفية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل المهمة حول تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، هو على النحو الآتي في مقال اليوم.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أضبط تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تنزيل قناة طيور الجنة بيبي