ما هي شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن وطريقة التقديم على الدعم للمستفيدين الجدد؟

هناك عمليات بحث متكررة من قبل المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على دعم برنامج حساب المواطن، وذلك لمعرفة الشروط المطلوبة للقبول مع خطوات التسجيل لأجل تقديم طلب الحصول على دعم هذا البرنامج، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح خطوات التسجيل في البرنامج والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين الراغبين في الاستفادة من حساب المواطن، وذلك لأن هذا البرنامج من برامج الدعم المهمة بشكل كبير في المملكة العربية السعودية.

ما هي شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكن للمواطنين من كافة أنحاء المملكة التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم، ولكن هناك بعض الشروط التي أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة الالتزام بها لأجل الموافقة على المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وفي السطور القادمة نذكر لكم أبرز شروط حساب المواطن:

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

من الشروط الضرورية أيضًا الإقامة على أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر الفرد أكثر من 18 سنة شرط أساسي للقبول في دعم حساب المواطن.

يجب توافر هوية وطنية مع المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن.

كما يشترط أن يمتلك الفرد المتقدم كافة الأوراق والوثائق التي تطلبها الوزارة لإتمام عملية التسجيل في حساب المواطن.

أيضًا من شروط القبول في حساب المواطن أن يكون المتقدم مستقل عن أسرته بشكل كامل.

أما بالنسبة لقيمة الدخل الشهري للفرد الراغب في الحصول على الدعم، فيجب ألا تتجاوز قيمته عن الحد المانع للقبول.

طريقة التقديم على دعم حساب المواطن