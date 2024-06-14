هل أسمك في الوجبة السابعة؟..رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث يستطيع المتقدمون للحصول على دعم الرعاية الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية والتعرف على الأسماء التي تمت إضافتها إلى الدفعة الأخيرة، والجدير بالذكر أن أسماء هذه الدفعة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وذلك بسبب كثرة الطلبات التي أرسلها المواطنون، حيث يساهم دعم الرعاية الاجتماعية في تحسين مستوى معيشة العديد من الأفراد والأسر التي تعيش ظروف اقتصادية صعبة.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بعد أن أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط منصة “مظلتي الإلكترونية” للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أصبح بإمكان المواطن العراقي استخدام هذا الرابط للاطلاع على الأسماء المشمولة في الوجبة الأخيرة، ولكن حتى الآن لم يصدر قرار بظهور الوجبة السابعة لذلك لم تعلن وزارة العمل العراقية أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة ولكن سوف نوضح الطريقة لاستخدامها عند ظهور النتيجة وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:

يقوم المواطن في البداية بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

وبعدها يختار”الرعاية الاجتماعية”.

ثم يقوم المستخدم بتحديد رقم الوجبة التي يرغب في الاطلاع على الأسماء المشمولة فيها.

كما ينبغي تحديد اسم المحافظة العراقية التي يعيش فيها المتقدم.

بعد ذلك يجب كتابة معلومات المتقدم وبياناته الشخصية المطلوبة في المكان المخصص لها.

ثم الضغط على كلمة “استعلام”.

بعد الانتهاء من القيام بالخطوات السابقة يستطيع المتقدم الاطلاع على قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية