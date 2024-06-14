طريقة حجز موعد البطاقة الوطنية الموحده في العراق 2024 إلكترونيا

مديرية الشؤون الاجتماعية قامت أيضا في الآونة الأخيرة بإطلاق عملية حجز موعد للبطاقة الوطنية بدولة العراق في عدة أياما قليلة وبما أن هذه الوثيقة من أشهر وأهم وأفضل الوثائق التي لابد على جميع المواطنين بدولة العراق يقومون بالاحتفاظ بها لأنها منظومة أساسية تسهل على جميع المواطنين أن يقوموا بالتعامل مع بعض المؤسسات الحكومية، لأننا تحكمنا بتحويل المنظومة الرقمية إلى منظومة إلكترونية حديثة فبالتالي يمكنك من اليوم أن نقوم باستخراج البطاقة وحجز موعد من خلال طريقة بسيطة يمكن أن نقوم باتباعه وفقا لهذا المقال.

رابط حجز موعد البطاقة الوطنية العراق 2024

وزارة الداخلية لدولة العراق قامت أيضا بطرح موعد رسمي عملية التسجيل واستخراج البطاقة الموحدة وهي أشهر وأفضل الطرق التي يتمكن المواطن من الانتقال في إي مكان باستخدامها وإنجاز مهم جدا من الحكومة بدولة العراق ناس تسهيل جميع الإجراءات دون أي تعقيد في تقدمها بطريقة إلكترونية وفقا لما يلي :-

يجب أولا أن نقوم بالدخول عبر مديريه الشؤون الخاصة.

ثم نضغط الآن على كتابة الهوية الوطنية.

قم بالنقر على خدمات الهوية الوطنية.

ثم اضغط الآن على الخدمة التي تناسبك وهي طلب البطاقة.

ثم اضغط الآن على رقم الهاتف وكتابته بطريقة صحيحة.

اضغط الآن على أيقونة الحجز ثم قم بالنقر على الإرسال.

شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة 2024

-بالفعل هناك بعض الشروط الأساسية لبعض المواطنين الراغبين في استخراج البطاقة الوطنية والتي تترتب وفقا لما يلي:-