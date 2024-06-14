تعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ارتفعت محركات البحث جوجل على أسماء المشمولين بالحصول على الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة السابعة 2024 مؤكدا أيضا أن هذا البرنامج يعد من أشهر وأفضل البرامج التي تساعد على تقديم الدعم الأكبر عدد من الأسر الفقيرة أو أصحاب الدخل البسيط حتى تساعد أيضا على توفير إليهم حياه أفضل حياة كريمة؛ مما أكدت أيضا إن هي في الاونه الاخيرة سوف تقوم برفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيه للحصول على الوجبه السابعه في جميع محافظات دولة العراق قبل عيد الاضحى المبارك

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

هناك عدد كبير جدا من المواطنين في دولة العراق يبحثون أيضا على اسماء المشمولين للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة من خلال الشؤون الاجتماعية مما تم الاعلان ايضا على أسمائهم وسوف يتم الإعلان على أسماء الدفعة وفقا بشروط القبول والتي تتوفر وفقا لما يلي:-

يجب ان يكون عمر المواطن من الرجال لا يتجاوز 60 عاما.

وان تكون من السيدات 55 عاما ان يكون عمره متقدما من لا يستفيد من قبل بأي منحة تقدمها.

برنامج الضمان الاجتماعي يتم دفع هذه المنحة لجميع المطلقات وجميع الأرامل.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أصبح بإمكان جميع المواطنين أن يقوموا بالاستعلام رسميا عن أسماء المشمولين بالحصول على رعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة والتي تترتب وفقا لما يلي:-