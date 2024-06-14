استمتع بزمن الفن الجميل مع تردد قناة روتانا كلاسيك الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
استمتع بزمن الفن الجميل مع تردد قناة روتانا كلاسيك الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة روتانا كلاسيك من أكثر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض أفضل أفلام زمان بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع أثناء البث، تعتبر أكثر الفئات بحثا عن هذا النوع من المحتوى هم أبائنا وأجدادنا، لأنهم يفضلون مشاهدة هذا المحتوى، لذلك يكثر البحث عن ترددها، لكونها تتيح المحتوى مجانا بدون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك، لذلك يرغب الكثير في مشاهدتها، لذلك وفرنا لكم اليوم تردد قناة روتانا كلاسيك الجديد 2024 لمشاهدة أفلام الزمن الجميل الكلاسيكية Rotana Classic على النايل سات nileSat مع التعرف على كيفية تنزيلها على جهاز التلفزيون.

تردد قناة روتانا كلاسيك الجديد 2024

قناة روتانا كلاسيك من القنوات التي لا يمكن أن تقارن بالقنوات الأخرى، نظرا لجودتها أثناء عرض المحتوى، بالإضافة إلى سهولة تنزيلها على جهاز التلفزيون، المميز بها أنها تبث محتواها على مدار 24 ساعة بدون تشويش أو انقطاع أثناء عرض المحتوى، لذلك استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

  • القمر الصناعي لقناة: نايل سات.
  • تردد القناة: 12226.
  • الاستقطاب: (H) أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • جودة القناة: SD.

تردد قناة روتانا زمان 2024 على القمر الصناعي عرب سات

للتعرف على ترددها على العرب سات، تابع فيما يلي:

  • القمر الصناعي للقناة: عرب سات.
  • تردد القناة: 11843.
  • الاستقطاب: (H) أفقي.
  • معدل الترميز القناة: 27500.
  • تصحيح الخطأ: 3/4.
  • جودة القناة: SD.

أفلام قناة روتانا كلاسيك “زمان”

  • رد قلبى، بطولة الراحلة مريم فخر الدين شكرى سرحان وحسين رياض وصلاح ذو الفقار وهند رستم.
  • حسن ونعيمة، بطولة محرم فؤاد، سعاد حسني.
  • فيلم إشاعة حب، بطولة عمر الشريف وسعاد حسن ويوسف وهبى.
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معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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