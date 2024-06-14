كوارث صيفية! أخطاء مميتة تسبب انفجار التكييف.. هتندم لو معرفتهاش!

أحذر من أشياء تسبب انفجار التكييف في فصل الصيف، حيث أنه من الطبيعي جدًا أن يتم تشغيل التكييف في فصل الصيف وبالأخص عند ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، وذلك لتقليل حدة الطقس وتخفيف الرطوبة، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض العادات الخاطئة التي قد تلحق الضرر بالتكييف ويمكن أن تؤدي للإنفجارة، وسوف نوضح تلك الأشياء التي يجب مراعاتها خلال مقالنا.

أشياء تسبب انفجار التكييف

هناك 4 أشياء تسبب انفجار التكييف خلال هذا الطقس الحار الذي تشهده البلاد، وسوف نوضح لكم تلك الأمور بشكل مفصل في الفقرات القادمة:

تراكم الأوساخ

يمكن للأوساخ والغبار المتراكم في مكيف الهواء أن تؤدي إلى تقليل قدرته في نقل الحرارة للخارج، ونتيجة لهذا الأمر سوف يتم تشغيله باستمرار ولن يتم إيقافه.

خلل في التركيب أو الصيانة

وأيضًا عدم صيانة التكييف وتركيبه بشكل صحيح قد يؤدي لإرتفاع درجة الحرارة في الوحدة مما قد يسبب انفجارها.

الإفراط في استخدامه

قد يتسبب تشغيل التكييف بصورة مستمرة أو عند إساءة استعماله إلى إنفجاره.

مشكلات الأسلاك

قد تحدث حرائق الكهرباء نتيجة لسوء المقابس والأسلاك وأيضًا قواطع الدائرة الكهربائية.

كيفية معرفة أن مكيف الهواء به مشكلة

يمكنك معرفة أن مكيف الهواء الخاص بك به مشكلة ما في حالة كان ضاغط التيار المتردد الذي يتواجد داخل المكيف لا يتوقف أبدًا عن العمل، وهذا يحدث في حالة كانت الغرفة الموضوع بداخلها التكييف واسعة وأكبر من قدرته على التبريد، وأيضًا يمكنك اكتشاف وجود مشكلة بالمكيف من خلال الأصوات الغير عادية التي تتمثل في الطحن أو الصرير والتي قد تدل على وجود تآكل في المحامل.

كيفية صيانة التكييف؟

يمكنك صيانة التكييف من خلال المحافظة على نظافة الفلتر الخاص بوحدة التيار المتردد، كذلك يجب أن يتم إمالة وحدة النافذة بعض الشيء للخارج وذلك لتسهيل عملية تصريف المياه المتكثفة، وأيضًا يجب تجنب استعمال أسلاك التمديد للمكيف وذلك لأنه قد لا يتحمل الحمل للكهربائي مع وجوب اتصال التيار المتردد بدائرته.