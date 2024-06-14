عيد حلو ببسكويت أحلى! حضري البسكوت الاقتصادي بدون زبدة ولا سمنة.. سهل وسريع ومكوناته موجودة في بيتك!

يمكن لجميع الأمهات وربات المنازل تحضير البسكوت الاقتصادي للعيد بكل سهولة وبساطه دون استخدام سمنة أو زبدة وبمكونات بسيطة جدًا متوفرة في جميع المنازل، حيث يمكن تناول هذا البسكويت مع كوب من الشاي بحليب أو الحليب الخاص في الصباح على الإفطار، وذلك بفضل قوامه الهش والخفيف الذي يجعله من الحلويات المفضلة عند الكثيرين.

البسكوت الاقتصادي للعيد

يعتبر البسكوت الاقتصادي للعيد واحدًا من أفضل الحلويات التي يمكن صنعها في وقت سريع جدًا وقياسي، حيث يمكنك إعداد نوع رائع جدًا من الحلوى التي تقدم على مائدة الفطور، وسوف نوضح لكم المكونات التي تحتاجين إليها لصنع هذه الوصفة بجانب طريقة التحضير خلال الفقرات القادمة:

المكونات

يمكنك تحضير هذا البسكويت باستخدام المكونات التالية:

4 أكواب دقيق.

5 بيضات.

كوب حليب سائل.

كوب زيت.

2 كوب سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير البسكويت الاقتصادي في تنفيذ الخطوات التالية: