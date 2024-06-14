لا تفوت فرصة الاستماع إلى أجمل تكبيرات العيد.. اضبط تردد قناة تكبيرات العيد 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك

يهتم الكثيرون بتنزيل تردد قناة تكبيرات العيد 2024 وبالأخص مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تعرض هذه القناة تكبيرات العيد على مدار اليوم وذلك لإشعار المسلمين في كافة بقاع الأرض بالأجواء الروحانية في هذه الأيام المباركة، كما تتميز القناة أيضًا بجوتها العالية سواء في الصورة أو الصوت، ويمكن لجميع الأشخاص الاستمتاع بها على مختلف الأقمار الصناعية، وسوف نوضح لكم التردد الخاص بالقناة بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة تكبيرات العيد 2024

يمكنكم تثبيت تردد قناة تكبيرات العيد 2024 بكل سهولة على جهاز الاستقبال الخاص بكم والاستمتاع بسماع التكبيرات طوال اليوم في يوم وقفة عرفات وأيضًا أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسوف نوضح تردد القناة على نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10922.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

الجودة: HD.

تردد القناة على عرب سات

يمكن ضبط التردد الخاص بهذه القناة على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12015.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

صيغة تكبيرات العيد الصحيحة

في هذه الفقرة سوف نعرض لكم الصيغة الصحيحة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخص تكبيرات العيد، والتي تمثلت فيما يلي:

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليمًا كثيرًا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد.”