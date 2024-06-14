هاتف الغلابة رجع تاني ياولاد.. هواتف جديدة من هونر تملأ الأسواق العالمية

أعلنت شركة هونر عن إطلاق مجموعة جديدة من الهواتف الذكية التي تتميز بمواصفات تقنية متقدمة وأسعار مرتفعة مما يجعلها تنافس بقوة في سوق الهواتف الفاخرة من أبرز هذه الهواتف هواتف سلسلة Honor Magic V2 التي تعتبر من أخف وأرفع الهواتف القابلة للطي في السوق حاليا حيث تعتبر شركة هونر واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية وقد اكتسبت شهرة واسعة بفضل تقديمها منتجات تجمع بين الجودة العالية والتصميم الأنيق في الآونة الأخيرة أطلقت هونر مجموعة جديدة من الهواتف الذكية التي تتميز بمواصفات تقنية متقدمة وأسعار مرتفعة مما يعكس التزام الشركة بتقديم أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا.

مواصفات هاتف Honor Magic V2

الهاتف يعتبر من أنحف وأخف الهواتف القابلة للطي المتوفرة في السوق مما يجعله سهل الحمل والاستخدام.

يعد خفيف الوزن مما يسهل حمله و استخدامه لفترات طويلة دون إرهاق.

يتميز بتصميم فخم مع مواد تصنيع عالية الجودة لضمان المتانة.

يحتوى الهاتف على شاشة داخلية OLED

الشاشة كبيرة بحجم 7.9 بوصة عند الفتح الكامل.

الدقة عالية الوضوح لتوفير تجربة مشاهدة ممتازة.

النوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen السرعة معالج قوي يقدم أداءً سلسًا وسريعًا لجميع التطبيقات والألعاب.

الهاتف يحتوي على ذاكره 12 جيجابايت، تضمن تشغيل العديد من التطبيقات في آن واحد بسلاسة.

التخزين الداخلي للهاتف خيارات 256 جيجابايت و 512 جيجابايت، مما يوفر مساحة كبيرة لتخزين الملفات والتطبيقات.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل كاميرا بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل.

تصوير ليلي، تصوير بزاوية عريضة، زووم بصري.

تصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير.

عيوب هاتف هونر الجديدة