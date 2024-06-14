“صَـممها بنفسكـ” بطاقات عيد الاضحى 2024-1445 بالاسم لتهنئة الأهل والأصدقاء وأروع الرسائل والصور.. عيدُكـم مُبارك

يلاحظ زيادة البحث عن بطاقات عيد الأضحى لعام 2024 بالتزامن مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك، فقد أعلنت دار الإفتاء وهيئة الأرصاد أن أول أيام عيد الأضحى لعام 2024 سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو 2024، هذا الإعلان أدى إلى زيادة البحث عن الرسائل والعبارات وبطاقات التهنئة بمناسبة هذه المناسبة العظيمة للمسلمين.

بطاقات عيد الاضحى 2024

يحرص المسلمون على تبادل بطاقات وعبارات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتقديم التهاني للأقارب والأصدقاء في أي مكان، حيث تكتب هذه العبارات على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصميمها باستخدام برامج معينة، أو يتم إرسالها عبر رسائل MMS على الهواتف المحمولة، كما يمكن طباعتها على بطاقات ورقية مزينة بصور الكعبة الشريفة أو صور الدبلومات الأضاحي وتوزيعها، وهى كالتالي:-

أتقدم بأحر التهاني وأطيب المعايدات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يمنحكم الصحة والعافية ودوام النعمة.

نسأل الله أن يجعلكم من الملبيين في جبل عرفات في العام القادم، وأن يتقبل منكم الطاعات والعبادات.

أدعو الله لكم في هذه الأيام المباركة بحسن الأحوال والعفو والمغفرة.

عيدكم مبارك أحبتي.

كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منكم أعمالكم الصالحة، وأثابكم خير الثواب، وجعل عيدكم مليئًا بالسعادة والبركات.

جعل الله أيامكم أعياد سعيدة.

حفظ الله لكم فرحة العيد، ورفعته بأجواء مليئة بالمحبة والسعادة، وكل عام وأنتم بألف خير.

لا توجد فرصة أجمل من هذه لأرسل لكم بطاقات مليئة بالحب والمودة والخير، أتمنى لكم عيد أضحى مبارك وسعيد.

تصميم بطاقة معايدة بعيد الأضحى المبارك 1445

أصبح من السهل الآن لكل شخص تصميم بطاقة المعايدة التي يرغب بها، حيث أصبحت العملية أكثر يسرًا، وكل ما عليك فعله هو تنفيذ هذه الخطوات: