“مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية” أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf عموم المحافظات عبر spa.gov.iq

ينتظر العديد من العراقيين والعراقيات في البلاد الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة قبل عيد الأضحى المبارك والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ويرجع السبب في ذلك إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تعمل على توفير المبلغ المالي الذي سيتم صرفه للمستفيدين من برنامج الدعم، ولكن للحصول على هذا الدعم المالي يجب توفر جميع الشروط المطلوبة من قبل الوزارة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة يعد واحدًا من البرامج الأكثر أهمية للمواطنين والمواطنات في العراق الذين يعانون من محدودية الدخل، لذلك قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإدراج هذا البرنامج كوسيلة لدعمهم، كما أتاحت إمكانية الاستفسار عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي عبر الإنترنت.

عبر الإنترنت. النقر فوق خيار “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية”.

عليك تحديد الوجبة المراد البحث عنها.

كذلك تحديد المحافظة العراقية.

إدخال البيانات المطلوبة من أجل الاستعلام.

في النهاية انقر على زر “الاستعلام”.

يمكن بعد ذلك تنزيل أسماء الأشخاص المدرجين في الرعاية الاجتماعية.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، والتي تهدف إلى التفريق بين المستحقين وغير المستحقين، وإليكم هذه الشروط كما يلي:

المتقدم يكون ممتلك الجنسية العراقية.

ألّا تكون لديه أي سجلات تجارية أو أصول ذات قيمة عالية مسجلة باسمه.

يجب ألا يتجاوز دخل الشخص المتقدم الحد المسموح به للتسجيل للحصول على الدعم.

عمر المتقدم الذكر يجب أن يتراوح بين 18 إلى 60 عامًا، أما عمر المتقدمة الأنثى فيجب أن يبدأ من 15 عامًا حتى 55 عامًا.

تاريخ إعلان أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حتى الآن لم يتم تحديد موعد لإعلان أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ولا يزال العديد من ذوي الدخل المحدود والمحتاجين وغيرهم ينتظرون هذه اللحظة، وعندما يتم الإعلان عن الأسماء ستقوم الوزارة بنشرها بشكل رسمي عبر موقعها الإلكتروني.