لبيك اللهم لبيك.. تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024 بجودة عالية HD على النايل سات وعرب سات

يمكنك تحميل تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024 للاستمتاع بشعائر هذا اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، خاصة ونحن على مشارف حلول العيد أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركات، بالإضافة إلى متابعة الحجاج على جبل عرفات، يمكنك معرفة التردد الجديد لهذه القنوات على الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل سات والعرب سات.

تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024

هناك بعض المعلومات الهامة لاستقبال قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024 ومشاهدة كل شعائر الحج والتكبيرات في هذه الأيام المباركة، حسب ما يلي:

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد: 10922.

الاستقطاب: رأسي H.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ : ⅞.

بالنسبة لتردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، فهو كالتالي:

القمر الصناعي هو العرب سات.

تردد القناة: 12149.

معدل استقطاب القناة: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: ⅚.

الجودة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم

يمكنك تحميل التردد الجديد لقناة السعودية قرآن كريم والاستمتاع بمشاهدة أجواء الكعبة المشرفة والعديد من الأماكن المقدسة في يوم عيد الأضحى المبارك والتكبيرات، وذلك كما يلي:

استقبال قناة السعودية للقرآن الكريم عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم هو 12149.

معامل ترميز القناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

استقبال القناة: أفقي H.

كيفية تنزيل تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك

توجد بعض الخطوات المحددة لاستقبال تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى 2024، وهي كالتالي: