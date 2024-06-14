“سجـــل هُنــــا services.ina-elections.dz“ كيفية التسجيل للعمل في الانتخابات 2024 بالجزائر والشروط اللازمة

يمكن الآن لجميع المواطنين داخل الجزائر التسجيل للعمل في الانتخابات 2024 ويجب العلم أنه من المقرر إجراؤها في اليوم السابع من شهر سبتمبر 2024 وهذا ما أوضحته الجهات المعنية، ويجب العلم أن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين وذلك ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، ويجب العلم أن تلك تلك الخطوة واحدة من الأشياء التي تعزز المشاركة الشعبية داخل الدولة.

التسجيل للعمل في الانتخابات 2024

أصبح الآن من السهل على جميع المواطنين في دولة الجزائر المشاركة للعمل في الانتخابات هذا العام وذلك بمجرد أن يقوموا بإجراء الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى يجب على المواطن الدخول على موقع حفاظ الأمانة. الخطوة الثانية قم بالتوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية والتي تجدها في الصفحة الرئيسية. الخطوة الثالثة قم بالنقر على خيار العمل في الانتخابات. الخطوة الرابعة سوف يظهر لك استمارة تقديم يرجى ملؤها من خلال كتابة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: اسم المواطن، تاريخ الميلاد، الجنسية، الرقم القومي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، عنوان المواطن. الخطوة الخامسة سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول المؤهل الدراسي الخاص بالمواطن ويجب عليك إدخالها بدقة. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب وانتظر الرد.

شروط التسجيل للعمل في الانتخابات بالجزائر

وضعت الجهات المسؤولة مجموعة من الشروط اللازم التحقق منها لدى المتقدم عند التسجيل للعمل في الانتخابات وهي: