شوف نتيجتك هُنــا bem.onec.dz.. رابط نتائج البيام 2024 بالجزائر

نتائج البيام 2024 وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بشكل مستمر في تلك الفترة من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذلك نظرا لأهمية تلك المرحلة حيث أن جميع الطلاب يعيشوا فترة مليئة بالقلق والتوتر وذلك بسبب تأخر ظهور النتيجة، وبناء على التساؤلات الكثير قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالإعلان عن موعد ظهور النتائج وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج البيام 2024

وفقا لما أعلن عنه السيد عبدالحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية والتعليم بالجزائر أنه كان من المقرر ظهور النتيجة يوم 25 من شهر يونيو ولكن تم تأجيلها لتظهر يوم 29 من يونيو وفي أغلب الأحيان تظهر النتيجة في تمام الساعة الرابعة عصرا، كما أوضح أن نسبة النجاح هذا العام لا بأس بها وتعد أفضل من الأعوام السابقة لذلك لا داعي للقلق والتوتر وسبب التأخير ما هو إلا أنه يتم تصحيح الاختبارات بشكل دقيق وذلك من أجل توفير العدالة بين الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج البيام 2024

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم رابط الاستعلام عن نتائج البيام وهذا يتم من خلال اتباع التعليمات الآتية:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الخاص بالديوان الوطني.

ثم بعد ذلك يتطلب منك كتابة رقم الهاتف وكلمة السر وهذا من أجل تسجيل الدخول بنجاح إلى الموقع.

في الخطوة التالية يرجى الانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك اضغط على نتائج الطلاب ثم تختار نتائج التعليم المتوسط.

يرجى ملء النموذج بالبيانات المطلوبة حول الطالب.

أخر شيء يرجى الضغط على زر بحث لتحصل على النتيجة.

يمكنك أيضا الاستعلام عن النتائج من خلال إرسال رسالة نصية تحمل رقم تسجيل الطالب إلى رقم الهاتف التالي: 6262.