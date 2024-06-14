“تحديث جديد” مود ببجي موبايل Dragon Ball وخطوات تحميل PUBG Mobile وأكواد مجانية

تعتبر ببجي من اشهر ألعاب الحرب العالمية، وتقدم لعبة مود ببجي موبايل Dragon Ball أعلى دقة وواقعية، حيث تقدم أعلى جرافكس يمكنك أن تلعب بها، وتطور ببجي موبايل نفسها، وتقدم كل شهرين مود مختلف وتقدم لكل لاعبيها هدايا لتحفظهم على اللعب، وسوف نعرض في السطور الأتية على أخر تطور مودات ببجي موبايل وهو Dragon Ball.

إضافات ببجي موبايل في مود Dragon Ball

قدمت ببجي موبايل إضافات كثيرة في مود Dragon Ball وسنعرضها لكم ، وهي كالاتي:

إضافة ببجي موبايل خريطة جديدة ومختلفة. وتم زيادة اسلحة نارية جديدة. وتم إضافة أحداث مشوقة في مود Dragon Ball. وطورت ببجي موبايل الجيرافيك.

أكواد ببجي موبايل

TQI ZBZ 76F

578FTU2ZJ

FQIhBz73F

BCCQZBZCVJ

BCCQZCZSV7

BCCQZDZSCH

GODZILLAVSKONG

8CUY84RG25OKW

BBKTZEZET8

MEZARCIEID

UCBYSD3850

BB KRZBZBF9

S78FTU2XJ

PGHZDBTFZ95U

TIFZQZANGS

BBK ZBZ 8FW

TITANSLASTSTAND

BIFOZBZE6Q

BIFPZBZKBE

GODZILLAKONG

MONSTERDETECTED

TQIZBZ7TF

DOCHEID

KARZBZYTR

TIFZBJZWMN

BAPPZBZXF5

طريقة تحميل ببجي موبايل على الأندرويد

لتحميل ببجي موبايل على الاندرويد خطوات سهلة وبسيطة، وسنشرح لكم كيفية تحميل ببجي في ابسط صورة:

ادخل على متجر بلاي الخاص بجهازك. واكتب في قائمة البحث ببجي موبايل. وانتظر قليلا. وستظهر لك قائمة من ألعاب ببجي. وادخل على ببجي الأصلية واضغط تثبيت. وبعدما ينتهي التحميل اضغط على فتح وستستمتع في لعب ببجي موبايل.

طريقة تحميل ببجي موبايل على الكمبيوتر

وايضا يمكنك أن تستمتع بلعب ببجي موبايل على الكمبيوتر والخطوات كلاتي:

ادخل على متصفح الويب الخاص بك. وابحث بمحاكي Game loop او Memu. وادخل على رابط مباشر. واضغط تثبيت. وانتظر قليلا. وبعد ما ينتهي المحاكي من التثبيت اضغط فتح. وسيمكنك أن تلعب ببجي وجميع الألعاب الذي ترديها على المحاكي.

مميزات ببجي موبايل

هناك الكثير من مميزات لعبة ببجي موبايل سنعرض لكا معزمهم.