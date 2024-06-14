شفرات جاتا 2024.. جميع أكواد جاتا سان أندرياس GTA SAN ANDREAS مجربة ومضمونة

أكواد جاتا سان أندرياس يبحث عنها العديد من الأشخاص؛ لأن هذه الأكواد تساعدهم بمعرفة وفهم اللعبة أكثر، وتمكنهم كذلك من الإستمتاع ببعض المميزات الموجودة باللعبة، فتعد لعبة جاتا هي إحدى ألعاب الفيديو المفضلة للكثير من الأشخاص وخاصةً لأنها من الألعاب الإلكترونية القتالية المناسبة للشباب الجامح، وسنعرفك هنا على الأكواد الموجودة في اللعبة ومميزات اللعبة التي تجعلك تقوم بتحميلها لديك.

أكواد جاتا سان أندرياس

إذا كنت ترغب في تسهيل لعبة جاتا عليك؛ تعرف على الأكواد الخاصة بها والتي ستعرفك على اللعبة أكثر؛ وفيما يلي نوضح لك أكواد جاتا سان أندرياس على النحو التالي:

كود THGLOJ يدل على عدم ازدحام الشوارع.

كود XJVSNAJ يدل على اللعب بفترة آخر الليل.

كود ZEIIVG يدل على أن جميع إشارات المرور خضراء.

كود URKQSRK يدل على طائرة.

كود OHDUDE يدل على طائرة حربية نوعها هليكوبتر.

كود HESOYAM يدل على زيادة في المال والدم الأبيض والأحمر.

كود KGGGDKEP يدل على سفينة حربية أو قارب صغير بحري من المطاط.

كود SPEEDFREAK يدل على سيارة سريعة.

كود KRIJEBR يدل على سيارة نوعها ليموزين.

كود BUBBLECARS يدل على أن لمس السيارة يؤدي إلى طيرانها.

كود GUSNHDE يدل على سيارات رائعة.

كود ASNAEB يدل على سيارة رائعة ٢.

كود PDNEJOH يدل على سيارة سباق ١.

كود VPJTQWV يدل على سيارة سباق ٢.

كود LEDUWNV يدل على القفز عاليًا.

كود YECGAA يدل على طيران سان أندرياس.

كود FOOOSCFT يدل على امتلاك كل الشعب سلاح.

كود YLTEICZ يدل على تهور كل السائقين.

كود PRIEBJ يدل على الشعب الذي يعود كالدجاج.

كود MROEMZH يدل على انتشار العصابة بشكل كبير.

كود SZCMAWO يدل على انتحار اللاعب.

مميزات لعبة جاتا سان أندرياس

تتميز لعبة جاتا سان أندرياس بالعديد من المميزات؛ وفيما يلي نوضح تلك المميزات كالتالي: