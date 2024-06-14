موعد إصدار لعبة UFL بيتا التجريبية وأبرز مميزاتها 

تعد لعبة UFL بيتا التجريبية كنسيم منعش لجميع محبي كرة القدم، فهي تستعد لدخول الساحة الرياضية الرقمية بقوة، حيث قامت الشركة المطورة Strikerz Inc بالإعلان عن بداية التنزيل المسبق لهذه اللعبة على كافة منصات الألعاب المتنوعة، وخاصة بعد تراجع كافة الألعاب التي تنافسهم أو تم إدخالها لمرحلة التعديل والتحديث، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

لعبة UFL بيتا التجريبية

الكثير من الأشخاص يفضلون لعبة UFL بيتا التجريبية ويرجع ذلك لتميزها بمجموعة من المميزات، وهي:

يستطيعوا اللاعبين تحديد لاعبيهم وكذلك تحديد المظهر الخاص بهم في اللعبة.

تقوم بتقديم تجربة لعب واقعية مع توضيح محاكاة الفيزياء الدقيقة للكرة واللاعبين.

تركز اللعبة على المنافسات واللعب الجماعي عن طريق الإنترنت بصورة رئيسية.

تشمل اللعبة عدد كبير من الأندية واللاعبين المرخصين في كافة دول العالم.

يتمكن اللاعبين من إدارة فريقهم التابع لهم والتنافس في الكوؤس والبطولات المتنوعة.

إمكانيات تحديد واسعة للفرق والنادي بالإضافة إلى نظام معالجة بيانات مخصص.

المطورين سوف يضمنون أعلى قدر من استقرار الشبكة.

تقدم العديد من الطرق المختلفة من أوضاع اللعب فمنها بطولات بالإضافة إلى المباريات الودية عن طريق الإنترنت.

موعد إصدار اللعبة

حتى الأن لم يعلن عن تاريخ إصدار رسمي لهذه اللعبة ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها قبل الإنتهاء من عام 2024، وعلى الرغم من ذلك فإن اللعبة متوفرة الأن للتنزيل المسبق موضحة أن الإصدار سوف يتم الإعلان عنه قريبا.

وهذه اللعبة سوف توجد على العديد من المنصات المختلفة PlayStation 4 و PlayStation 5 و Xbox One و Xbox Series X/S، ومن المتوقع أن تزداد هذه المنصات لتشمل منصات الجوال في المستقبل.