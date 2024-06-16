”رهيبة ومجانية 100%“ تحميل جاتا سان اندرياس للاندرويد والايفون.. اللعبة الاكثر شهرة بين الجيمرز

جاتا سان اندرياس بحسب رأي ملايين المستخدمين هو الإصدار الأفضل والأكثر متعة من لعبة جاتا، حيث يزور اللاعب أماكن متنوعة وممتعة ويخوض تحديات مثيرة يطلب فيها منه تنفيذ مهام تبعث على الشعور بالحماسة والانطلاق، ويستكشف اللاعب خلال رحلته شخصيات متعددة حلول للعديد من الألغاز المحيرة ويحاول انجاز المطلوب منه في أسرع وقت للتقدم بشكل أكبر في اللعبة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس على الهواتف بأنظمتها المختلفة.

تحميل جاتا سان اندرياس للاندرويد والايفون

لعبة جاتا هي اللعبة التي استطاعت جذب أجيال متعددة وصارت منذ انطلاقها الأول اللعبة المفضلة لدى الملايين كونها حملت طابع المغامرات والاثارة بشكل فريد ومميز، حيث يحاول اللاعب من خلال مهمته في اللعبة جمع الاموال والسلاح وقيادة السيارات لانجاز المهمة المطلوبة منه بأسرع وقت وفي نفس الوقت الهرب من مطاردة الشرطة ومحاولة التخلص من أعدائه الذين يتربصون به، ولتحميل لعبة جاتا سان اندرياس على الهاتف الذي يعمل بنظام الاندرويد اتبع الآتي :

من هاتفك المحمول قم بفتح تطبيق المتجر جوجل بلاي.

في شريط البحث الموجودد اعلى الصفحة اكتب اسم اللعبة GTA San Andreas.

ادخل الى اللعبة التي ستظهر في مقدمة نتائج البحث.

ثم اضغط على ايقونة “تنزيل” او “install”.

في غضون لحظات سيتم تثبيت اللعبة على هاتفك بنجاح.

تحميل جاتا سان اندرياس للايفون

كما يمنكم تحميل جاتا سان اندرياس على هواتف الآيفون والأجهزة التي تعمل بنظام IOS عبر اتباع الخطوات التالية :