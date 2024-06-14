Link ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 جميع محافظات دولة العراق

لم تكن نتائج الثالث متوسط هي مجرد نتائج عادية، بل أنها هي من أهم وأبرز النتائج التي تشغل بال ملايين المواطنين من الأباء والأمهات، نظرًا لمعرفة مستوى أبناءهم في هذه المرحلة المتوسطة التي تأتي من بعدها المرحلة الجامعية، إلا أن وزارة التربية العراقية تهتم إهتمامًا بالغًا بهذه النتائج، فضلاً عن أن جميع العاملين في القطاع التعليمي يبذلون قصارى جهدهم في التصحيح والمراجعة الدقيقة والواضحة التي تضمن بها جميع مستحقات الطالب، وفقًا لأداءه في الإمتحانات، كما سنوضحه لكم في السطور.

كيف استخرج نتائجي في المتوسطة؟

سهلت وزارة التربية العراقية، إمكانية الإطلاع على جميع كشوفات الصف الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق بأكلمها، تسهيلاً على الطلاب والطالبات في التعرف على درجاتهم في المواد، كما في الخطوات التالية:-

تذهب وبشكل مباشرة لموقع نتائجنا.

أو أن تدخل لموقع الوزارة.

على أن يتم تسجيل الدخول لكلا الموقعين.

مع اختيار الخدمة التي ترغب فيها.

ليتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالطالب.

وحتى يتم عرض كشوفات الصف الثالث متوسط في نهاية المطاف.

تصحيح ومراجعة المتوسطة في العراق

كما هو معلوم بأن نتائج الشهادات تخضع لأعمال تصحيح ومراجعة لا يمكن وأن تُقارن بأي مرحلة دراسية أخرى، ولذا فإن الوزارة بجميع منسوبيها يهتمون اهتمامًا بالغًا بعرض هذه النتائج في هيئة كشوفات أو ملفات يسهل العمل على تنزيلها، ومعرفة الإسم بالدرجات المتحصل عليها الطالب في هذه المرحلة الدراسية، مع فتح باب تقديم الإعتراضات لتحصيح المواد مرة أخرى مقابل رسوم يتم سدادها عند تقديم طلب الإعتراض.