تحديث WhatsApp Gold جبار اليوم الخميس!!.. نزل واتساب الذهبي وعيش الخيال بلا توقف.. وخلي بالك من عيبه

في عصر التكنولوجيا تتوقف الحياة التقليدية، وتبدأ الرقمنة في عملها المذهل والجبار، ليتم على إثر ذلك إطلاق العديد من التطبيقات ومنصات المراسلة الفورية، التي تترك لنا بصمة في عالم التكنولوجي، ليكون من بينها منصة “واتساب الذهبي WhatsApp Gold”، تم إنشاءه على أيدي كوادر بشرية شابة، بما لا ينتمي هذا التطبيق إلى شركة أو جهة مسؤولة، ولذلك فعن المميزات التي يوفرها التطبيق كثيرة ومتعددة، إلا أنه لا يمكن تجاهل عيوبه وتحذيرات عن استخدامه، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

مزايا واتساب الذهبي WhatsApp Gold

يمتلك واتساب الذهبي العديد من المميزات والتحسينات التي هي من أبرز ما يمكن الحصول عليه في هذا الوقت، وما يقوم المطورون بتحديثاتهم الفورية، مثل تغيير واجهة المستخدم، إرسال وتحميل صور وملفات وفيديوها على أعلى مستوى وبجودة لا تُقارن، وغيرها من المميزات الأخرى، المتمثلة في الأتي:-

التطبيق يمتلك مظهر خارجي للمستخدم وثيمات وألوان مميزة للغاية بالإضافة الخلفيات التي تتناسب مع تفضيلات المستخدم.

إلى حد ما فإن التطبيق أمن لكن بعض الإصدارات التي تُجرى عليه قد يجعله سهل الاختراق.

إمكانية التبديل بين حسابين في وقت واحد دون الخروج من الأخرى، وهو ما يميز عن منصات مجاله.

التطبيق مجاني تمامًا.

عيب واتساب الذهبي

مع ذكر الخصائص والمزايا الغير متناهية عن واتساب الذهبي WhatsApp Gold إلا أنه يمتلك عيوب يجب الحذر منها عند استخدامه، ومن بينها الأتي:-