“وزارة المالية بتعيد على المتقاعدين بـ 200 ألف فوري”.. خبر غير مألوف لجميع المتقاعدين.. أنزل بسرعة اصرف الزيادة

من المعتاد أن كل عام وفي كل مناسبة دينية كانت أو وطنية، تبحث بعض الجهات والوزارات العاملة داخل الدولة، عن دعم موظفيها والمنتمين إليها، حتى أن من أبرز هذه الجهات “وزارة العمل”، التي أعلنت في بيان رسمي لها اليوم عن إطلاق عيدية عيد الأضحى المبارك بقيمة تصل لـ 100 ألف دينار عراقي لجميع المتقاعدين المضمونين، غير الزيادة السنوية التي تم التصديق عليها في شهر نوفمبر الماضي وهي تبلغ 100 ألف دينار، ليكون إجمالي الزيادات التي سيقوم المتقاعد بصرفها هذا الشهر 200 ألف دينار عراقي.

موعد صرف عيدية المتقاعدين المضمونين

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، أن عيدية المتقاعدين المضمونين تم إطلاقها اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 في جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، إضافة إلى أن عمليات الصرف تستمر إلى أن يتمكن الجميع من صرف العيدية، خاصة وأن الشهر المقبل شهر يوليو 2024، سيتم تطبيق موازنة جديدة على رواتب المتقاعدين المضمونين بحد أدنى 700 ألف دينار عراقي، وهذه الزيادات جاءت بناءً على طلبات المتقاعدين.

خطوات استعلام رواتب المتقاعدين

وحتى الأن، يمكن لجميع المتقاعدين داخل كافة المحافظات العراقية، الإستعلام عن رواتبهم بالزيادات الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا، وفقًا لمجموعة من الخطوات الهامة وأبرزها على النحو الأتي:-