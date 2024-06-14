استقبلها… تردد قناة بي ان ماكس المفتوحة 2024 الناقلة لبطولة كوبا أمريكا

يزداد اهتمام عشاق الرياضة بالبحث عن تردد قناة بي ان ماكس المفتوحة 2024، التي ستقوم بنقل بطولة كوبا أمريكا 2024 هذا الحدث الرياضي الكبير سيبدأ في 21 يونيو والذي يصادف يوم الجمعة، مما يجعل هذه البطولة ذات طابع خاص كونها تقام لأول مرة بفارق أربع سنوات بعد نسخة 2020، تعتبر هذه البطولة من أبرز الأحداث في تاريخ كرة القدم، حيث تجذب أنظار الملايين من المتابعين حول العالم.

ومن خلال موقعنا الإخباري البديل سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالقنوات الناقلة لمباريات البطولة، سنوفر لكم معلومات شاملة حول تردد قناة بي ان ماكس المفتوحة 2024 لتتمكنوا من متابعة كل المباريات لحظة بلحظة.

تردد قناة بي ان ماكس المفتوحة 2024

لمحبي كرة القدم وعشاق البطولات اللاتينية، تعد قناة بي ان ماكس المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2024 واحدة من القنوات التي لا غنى عنها لمتابعة كل لحظة من هذا الحدث الرياضي الكبير وقد تم الإعلان عن ترددات القناة التي ستنقل مباريات البطولة على النحو التالي:

التردد: 12604

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو فيديو جارد

تردد قناة BeIN SPORTS MAX 2

القمر الصناعي: Nilesat 7°W

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التشفير: BISS

تردد قناة BeIN SPORTS MAX 3

القمر الصناعي: Nilesat 7°W

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التشفير: BISS

تتيح هذه الترددات لعشاق كرة القدم متابعة كافة مباريات كوبا أمريكا 2024 بجودة عالية ودون انقطاع مع بدء البطولة في 21 يونيو، ستتمكن من ضبط أجهزتك على هذه الترددات لضمان الاستمتاع ببث حي ومباشر لكافة المباريات مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إثارة.