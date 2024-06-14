اختار اسمك وتألق فى اللعبة.. اسماء ببجي 2024 مزخرفة ومميزة ولاد وبنات PUBG mobile 

تعتبر لعبة ببجي (PUBG) واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم حيث تجمع بين الإثارة والتكتيك في بيئة مليئة بالتحديات منذ إطلاقها جذبت ملايين اللاعبين من مختلف الأعمار بفضل تجربة اللعب الفريدة التي تقدمها والتي تركز على البقاء والتعاون الجماعي في ببجي يتنافس اللاعبون في معارك بقاء مكثفة حيث يتم إسقاطهم على جزيرة نائية ويجب عليهم البحث عن الأسلحة والموارد ومحاولة القضاء على جميع المنافسين ليكونوا الناجي الأخير.

اسماء بيجي للبنات

بعد وجود مجموعة كبيرة من البنات داخل لعبة بيجي نوضح لكم الآن أسماء مميزة يمكنك اختيارها للتألق داخل اللعبة والتى من أهمها :

ياسمين الشام.

بسمة أمل.

سحر الورى.

لعبة النسيان.

قاتلة الأحلام.

المقاتلة الشرسة.

قطر الندى.

زهرة العذاب.

عبير الزهور.

الجوهرة المفقودة.

جنة الريحان.

عاصفة الموت.

زهرة الياسمينا.

أميرة الأحلام السمراء.

الغاضبة.

بحر الامواج.

عطر الندى.

أسماء ببجي مزخرفة بالعربي

إذا كنت من عشاق الاسماء المزخرفه نقدم لكم الآن مجموعة من الأسماء ذات الزخرفة المختلفة والتى من أهمها

غض&بانٓ.

『أبن』العقدة.

مـكـامـش ツ.

ツ الجلادツ.

النسرツ.

ڪيـَٰــكـُُـٰهہ.

◥ᖫاسمكᖭ◤.

وــّهم.

〆الملكه. ꧁༒☬اسمك☬༒꧂.

منونة.

حُنَيَنَُه.

ابلع لك.

بـرزان☪︎.

گوجيً.

هــوٌلــاس.

المرعب@.

مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې.

مـكـامـش .

★سہنيہكُہرز★ بيكاتشوツ.

شۣۗـۙيۣۗہخۣۗـۙ.

بيكاتشوツ.

سہكُہوريہ نۣۗہكۣۗہدُيۣۗہهۣۗہ.

موسوي.

هازارد.

أمہ كہيہأن.

☆مجرمه♧. مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې.

ابلع لك.

طريقة تحميل لعبة ببجي