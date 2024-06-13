Pdf نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بجميع الدرجات وبالإسم فقط

مع قرب الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول، التي أدى الطلاب امتحاناته قبل أسابيع قليلة من اليوم، إلا أن العديد من الطلاب داخل محافظات العراق، يبحثون بشكل كبير عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن طريقة استخراج كشوفات الثالث متوسط الدور الأول، التي طالما سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الساعات القليلة المقبلة، ويمكنك وبكل سهولة استخراج هذه الكشوفات إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مقر أو مكان.

الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

مع كم التساؤلات المستمرة حول موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول، أكدت وزارة التربية العراقية، أن النتائج مازالت قيد أعمال التصحيح والمراجعة الشاملة لجميع محافظات العراق، حتى أن مختلف اللجان المتواجدة على مستوى الدولة، تبذل قصارى جهدها في إطار الانتهاء من هذه النتائج والعمل على رفع الكشوفات الخاصة بنتائج الطلاب داخل العراق.

طريقة استخراج كشوفات الثالث متوسط الدور الأول

وعن الخطوات التي يجب مراعاتها عند القيام بالإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول، اتباع الأتي:-