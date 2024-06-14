اجري اشتريه وانت مرتاح.. فيفو تعلن عن هاتفها الجديد هاتف Vivo X Fold 3 Pro عالميا

أطلقت شركة فيفو هاتفها الجديد Vivo X Fold 3 Pro عالميا ليكون من بين أحدث وأقوى الهواتف القابلة للطي في السوق حيث يتميز هذا الهاتف بتصميم مبتكر يجمع بين الأداء القوي والمواصفات التقنية العالية التي تلبي احتياجات المستخدمين المتطلعين لأفضل تجربة تكنولوجية كما يأتي Vivo X Fold 3 Pro بشاشتين مذهلتين الأولى داخلية بحجم 8.03 بوصة وتقنية LTPO AMOLED والثانية خارجية بحجم 6.53 بوصة مما يوفر للمستخدمين مرونة كبيرة في الاستخدام سواء عند الطي أو الفتح الهاتف مزود بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 والذي يضمن أداء سريعا وسلسا لجميع التطبيقات والألعاب.

مواصفات هاتف Vivo X Fold 3 Pro

شاشة داخلية: 8.03 بوصة، تقنية LTPO AMOLED، بدقة 2200 × 2480 بكسل، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، وسطوع أقصى يصل إلى 4500 شمعة​.

شاشة خارجية: 6.53 بوصة تقنية AMOLED بدقة 1172 × 2748 بكسل​.

ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت.

مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت (UFS 4

كاميرا رئيسية: 50 ميجابكسل.

كاميرا زاوية عريضة: 50 ميجابكسل.

كاميرا تليفوتو: 64 ميجابكسل مع زوم بصري 3x وزوم رقمي يصل إلى 100x.

كاميرا أمامية تصل دقتها إلى 32 ميجابكسل​ .

بطارية متواجدة بسعة 5700 مل.

شحن سريع بقدرة 100 واط.

شحن لاسلكي بقدرة 50 واط​ .

زجاج Armor Glass وهيكل من الألياف الكربونية من أجل ضمان المتانة مع مفصلات معتمدة لتحمل 500,000 طية​ .

سعر هاتف Vivo X Fold 3 Pro