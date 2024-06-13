وين النونو يا لولو”.. نزل تردد قناة وناسة عيد الأضحى 2024 وخلي طفلك يضحك وينبسط

مع زيادة قنوات الأطفال التي تقدم محتوى يشغل بال شريحة كبيرة من الصغار، كانت قناة وناسة هي من أفضل وأبرز القنوات الفضائية التي تُشغل محركات البحث، حول ترددها الجديد والمميز خاصة مع دخول الأعياد والإجازات الصيفية، التي يكون فيها الأطفال والصغار يبحثون عن محتوى كرتوني وطفولي مميز، يمكنك استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو حتى سات، وفقًا لما نكشفه لكم وبكل وضوح في السطور التالية.ز

تردد قناة وناسة أطفال 2024

للقناة مجموعة من الترددات المميزة سواء على النايل سات والعرب سات، تُسهل إمكانية مشاهدة العديد من الأناشيد الدينية والأغاني الرائعة، التي تجعل جميع الأطفال في بهجة ومرح وتسعد بها الصغار، ويمكنك ضبط جهازك الرسيفر على تردد جديد، يتمثل في المعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11430.

استقطاب رأسي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

استقبل تردد قناة وناسة كيدز 2024 الجديد

وفي نفس المحتوى الذي يدور حول التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، أصبح من السهل كذلك استقبالها على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا لبعض البيانات التي طالما عرفتها فهي من أهم ما يمكنك اتباعها، وهي كتالي:-

القمر الصناعي عرب سات.

تردد جديد 11270.

استقطاب يكون رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

كيف انزل القناة على نايل سات وعرب سات

بسهولة يمكنك تحميل القناة مع دخولك إلى إعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك، ثم تقوم بتدوين جميع المعلومات التي تدور حول استقبالك للقناة وهي متمثلة نايل سات أو عرب سات، مع إدخال التردد، وحتى تتمكن من تنزيلها.