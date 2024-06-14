استقبل تردد قناة بطوط 2024 الجديد على الأقمار الصناعية.. عالم من المتعة ينتظر أطفالك!

إن تردد قناة بطوط 2024 يعد من الترددات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، حيث تمتلك هذه القناة قاعدة جماهيرية عريقة في الوطن العربي، وذلك بفضل عرضها مجموعة من الرسوم المتحركة الحديثة، كذلك فإن القناة تمتاز بتقديمها مجموعة متميزة من الكرتون، والتي تضم الكثير مجموعة من الشخصيات الشهيرة التي يحبها الأطفال مثل دافي داك وبطوط وغيرهم، مع العلم أن برامج القناة تعكس القيم الإيجابية والتعليمية مثل التعاون والصداقة والإبداع، وسوف نوضح تردد هذه القناة خلال مقالنا.

تردد قناة بطوط 2024

يمكن قضاء أوقات مميزة وممتعه مع أطفالك من خلال تنزيل تردد قناة بطوط 2024 على جهاز الإستقبال الخاص بك، وسوف نوضح لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12562.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بطوط على عرب سات

كما يمكنك أيضًا تثبيت القناة على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة، وذلك عن طريق التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11594.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط تردد القناة على التلفزيون

إن كنت تريد تنزيل هذه القناة على جهاز الإستقبال الخاص بكم والاستمتاع بمشاهدتها على التلفزيون، فيمكنكم ذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية: