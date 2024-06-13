كيفية الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الكويت 2024 من وزارة التربية نتائج الطلاب علمي وأدبي

أنهى طلاب وطالبات الصف الثاني عشر في الكويت امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024، وذلك في القسمين الأدبي والعلمي وبدأ الطلاب وأولياء أمورهم ينتظرون بفارغ الصبر إعلان النتائج، وأعلنت وزارة التربية أنها تعمل على تسريع عمليات التصحيح والمراجعة لضمان إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن من المتوقع أن يعتمد وزير التربية د. عادل العدواني نتائج الثانوية العامة قريبا، وسيتم إعلان النتائج عبر تلفزيون الكويت مع الكشف عن أسماء الأوائل في القسمين العلمي والأدبي، وفي هذا المقال سنعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن المربع الإلكتروني لنتائج الثاني عشر الكويت 2024.

موعد الإعلان عن نتائج الثاني عشر الكويت

أعلنت وزارة التربية في الكويت أنه سيتم رفع نتائج الثاني عشر الكويت للعام الدراسي 2023-2024 على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بعد اعتمادها رسميا كما أكدت الوزارة أنه سيتم توفير النتائج عبر تطبيق سهل، الذي يتيح للطلاب الوصول إلى نتائجهم بسهولة من المقرر أن تكون النتائج متاحة بعد الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الكويت، وبعد إعلان النتائج على الموقع الإلكتروني، يمكن لمديري المدارس نشر نتائج الطلاب على المواقع الرسمية للمدارس، بما يشمل إحصائيات بالمدارس التي نشرت نتائجها من مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والتعليم الديني وصولا إلى مراحل تعليم الكبار.

رابط ننتائج الثاني عشر الكويت 2024

أعلنت وزارة التربية في الكويت بشكل رسمي عن نتائج الثانوية العامة باستخدام الرقم المدني، ويمكن الحصول على النتائج عبر موقع وزارة التربية الكويتية باتباع الخطوات المذكورة أدناه: