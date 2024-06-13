خطوات سهلة لمعرفة النتيجة! كيف تستعلم عن نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق؟

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإطلاق رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لجميع الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد إعلان الوزارة عن موعد ظهور النتيجة، وأتاحت الوزارة موقعها الرسمي ومنصة نتائجنا التابعة للوزارة أيضا لإعلان النتيجة وقامت بكافة التحضيرات اللازمة، حيث تمت عملية التصحيح بدقة عالية وذلك لضمان حصول كل طالب على درجاته بمصداقية وأمانة شديدة وبعد رصد هذه الدرجات والتصديق عليها من قبل الوزير ستظهر النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

من المتوقع ظهور نتائج الثالث المتوسط خلال الأيام القادمة، ولذلك نقدم لك موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للاستعلام من خلاله:

أولا الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا .

ثم إدخال كود تسهيل استخدام الموقع.

بعد ذلك اضغط على زر “نتائج الامتحانات” ثم اختر “نتائج الثالث المتوسط”.

ومن ثم حدد خيار “الدور الأول” ثم اختر المحافظة.

وأخيرا اضغط على زر “تنزيل” وعليه سيتم تنزيل الملف الذي يحتوي على جميع الدرجات.

عليك بالبحث عن نتيجة الطالب من خلال رقم الامتحان أو من خلال اسمه.

يمكنك اختيار “الاستعلام عبر رقم الطالب” اكتب الرقم ومن ثم ستظهر النتيجة مباشرة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا

يمكنك التعرف على نتيجة الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا عن طريق القيام بالخطوات التالية: