أغاني مرحة وتعليمية لأطفالك على مدار الساعة! تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 على نايل سات وعرب سات

يعد تردد قناة طيور الجنة بيبي من أهم الترددات التي يبحث عنها الكثير من الآباء في الآونة الأخيرة، وذلك السبب يرجع إلى امتلاك هذه القناة المميزة شعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة جدًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تميزت القناة بمحتواها الممتع الذي يجمع بين الترفيه والتعليم في آن واحد، الأمر الذي يساعد أطفالك على عيش طفولة رائعة، وسوف نوضح جميع ما يخص هذه القناة من تردد وخلافه خلال مقالنا.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

يمكن متابعة أجمل و أفضل الأناشيد التربوية والأغاني المميزة التي تناسب الأطفال طوال اليوم وبأعلى جودة ممكنة من خلال تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي، وسوف نوضح التردد الخاص بهذه القناة على القمر الصناعي نايل سات بمنتهى السهولة فيما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على عرب سات

كذلك يمكنك أيضًا تنزيل هذه القناة بطريقة بسيطة جدًا على القمر الصناعي عرب سات عن طريق البيانات الآتية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل ترميز : 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة استقبال قناة طيور الجنة بيبي

يمكنك تنزيل هذه القناة على جهازك باتباع بعض الخطوات البسيطة جدًا التي تتمثل فيما يلي: