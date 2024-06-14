رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول جميع محافظات العراق بغداد ونينوى والمثنى وكركوك عبر موقع الوزارة ونتائجنا

الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام عن النتائج هو ما يبحث عنه الطلبة وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية إذ انتهت امتحانات الثالث المتوسط للدور الأول يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 يونيو 2024 والجميع يترقب لحظة الإعلان عن النتائج بشكل رسمي، وقد أكدت وزارة التربية أن فترة التصحيح والمراجعة لا تستغرق أكثر من 10 أيام فقط، والآن تابعوا معنا تفاصيل هذه المقالة لنطلعكم على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 في جميع محافظات العراق.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول جميع محافظات العراق

أتاحت وزارة التربية العراقية إمكانية الاطلاع على نتائج الثالث متوسط 2024 في كل من محافظات بغداد، نينوى، البصرة، صلاح الدين، دهوك، أربيل، السليمانية، ديالى، واسط، ميسان، ذي قار، المثنى، بابل، كربلاء، النجف، الأنبار، الديوانية، كركوك، وحلبجة عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي كما يمكن أيضا الوصول إلى النتائج عبر موقع “نتائجنا” بإدخال البيانات الخاصة بالطالب حيث يتم عرض النتيجة بالدرجات في جميع المواد فور إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

إذا كنت ترغب في الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 للدور الأول بعد الإعلان عنها، فاتبع الخطوات التالية: