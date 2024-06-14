استقبل تردد قناة تكبيرات العيد “لبيك اللهم لبيك” على جميع الأقمار الصناعية.. استمتع بأجواء الحج 2024!

يعد تردد قناه تكبيرات العيد لبيك اللهم لبيك من أكثر القنوات التي يبحث عنها الكثيرون والتي تم إطلاقها في الأعوام الأخيرة، كذلك فإن القناة تقوم بعرض تكبيرات العيد خلال فترة بثها كما أنها سوف تعرض مشاهد مباشرة وحصرية للحجاج وهم يؤدون مناسك الحج في عيد الأضحى المبارك، وذلك من طوافهم حول الكعبة المشرفة وأيضًا السعي بين جبلي الصفا والمروة، كما أن القناة تساعد في إشعار المسلمين من كافة بقاع الأرض بشعائر العيد وإحياء تلك الشعائر وتعظيمها في قلوبهم، وسوف نوضح التردد الخاص بها بشكل مباشر خلال مقالنا.

تردد قناه تكبيرات العيد لبيك اللهم لبيك

يمكن تثبيت تردد قناه تكبيرات العيد لبيك اللهم لبيك للاستمتاع بمشاهدة الحجاج وهم يؤدون فريضة الحج وأيضًا لاستشعار حلول عيد الأضحى المبارك والعيش في الأجواء الدينية التي تدخل الإطمئنان إلى قلوبنا، وسوف نوضح تردد هذه القناة على نايل سات فيما يلي:

تردد القناة: 10922.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

الجودة: hd.

تردد القناة على عرب سات

يمكنك أيضًا تثبيت هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات الخاص بكل سهولة من خلال المعلومات التالية:

التردد: 12015.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: hd.

تردد القناة علي الهوت بيرد

يتمثل تردد قناة لبيك اللهم لبيك على الهوت بيرد فيما يلي:

التردد: 12654.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: hd.

وبذلك نكون قد وصلنا لختام مقالنا حيث تعرفنا على تردد قناة لبيك اللهم لبيك التي تقوم بعرض تكبيرات العيد في هذه الأيام العظيمة التي يعظم فيها الأجر والتي تكون فرصة لجميع المسلمين لتحصيل الكثير من الحسنات وملء صحائفهم بالأعمال الصالحة.