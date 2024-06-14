في كافة المحافظات.. توقعات تنسيق التمريض العادي والعسكري 2024

وبعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في كافة محافظات جمهورية مصر العربية بدأ الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم البحث عن تنسيق التمريض العادي والعسكري، فهذه المدرسة تعطي فرصة لحصول الطالب على وظيفة فور تخرجه منها، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

تنسيق التمريض العادي والعسكري

يبحث العديد من المواطنين في مصر عن تنسيق التمريض العادي والعسكري، وفيما يلي نعرض لكم تنسيق التمريض العسكري، وهو:

كان تنسيق محافظة كفر الشيخ للتمريض العسكري ما يقرب من 222 درجة.

أما بالنسبة لمحافظة الإسكندرية كان التنسيق ما يقرب من 218 درجة.

وجاء تنسيق محافظة القاهرة الكبرى ما يقرب من 225 درجة.

محافظة الشرقية درجة التنسيق لمدرسة التمريض العسكري وصلت 228 درجة.

وكان تنسيق محافظة المنوفية للتمريض العسكري ما يقرب من 225 درجة.

وجاء تنسيق محافظة دمياط ما يقرب من 205 درجة.

أما بالنسبة لمحافظة سوهاج كان التنسيق ما يقرب من 223 درجة.

محافظة أسيوط درجة التنسيق لمدرسة التمريض العسكري ما يقرب من 224 درجة.

ودرجة تنسيق التمريض العسكري لمحافظة المنيا ما يقرب من 213 درجة.

وكان تنسيق محافظة قنا ما يقرب من 208 درجة.

أما بالنسبة لمحافظة أسوان درجة التنسيق 208 درجة.

محافظة الأقصر تكون درجة التنسيق 199 درجة.

درجة تنسيق محافظة شمال سيناء ما يقرب من 225 درجة.

وبالنسبة لمحافظة الوادي الجديد جاء التنسيق 220 درجة.

مميزات التمريض العسكري

وفيما يلي نعرض لكم المميزات التي تتميز بها مدرسة التمريض العسكري، وهي: