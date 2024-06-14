حقيقة صرف مكرمة عيد الأضحى وموعد إيداع الضمان الاجتماعي 

حقيقة صرف مكرمة عيد الأضحى للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية أصبح هذا السؤال متصدر محرك البحث جوجل في الفترة الأخيرة، فهي عبارة عن مبلغ مالي يعطى لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي بأمر ملكي من أجل رفع المستوى المعيشي لديهم ويستطيعون شراء كافة احتياجاتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعيش في حياة كريمة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

حقيقة صرف مكرمة عيد الأضحى

كافة المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي للدفعة 31 التالية يرغبون في التعرف على صحة كافة الأخبار المنتشرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة وهو حقيقة صرف مكرمة عيد الأضحى في يوم 16 يونيو الحالي، ولكن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بنفي هذه الأخبار المنتشرة.

وأكدت الوزارة أن كافة الأخبار المتداولة ما هي إلا أخبار باطلة وكاذبة، وأشارت أن رواتب دعم الضمان الاجتماعي لم يصرف معه أي زيادة أو مكرمة، حيث أنها لا تصرف إلا مرة واحدة فقط في العام وهو في شهر رمضان المبارك، لذلك يجب على جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية عدم تصديق أي أخبار يتم نشرها إلا إذا كانت من الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

متي موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور للدفعة 31؟

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخصيص يوم في كل شهر لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وهذا اليوم كان يوم 1 من كل شهر ميلادي، وفي حالة وجود أي عطلة رسمية في هذا اليوم يتم تقديم أو تأخير الصرف لمدة يوم أو أثنين، ولكن في هذا الشهر لم يصادف أي عطلة رسمية لذلك يتم صرفه في موعده وهو يوم 1 يونيو 2024 والموافق يوم الأثنين.