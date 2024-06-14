تعرف على موعد إيداع الدعم السكني لهذا الشهر وشروط الحصول عليه 1445 

يبحث العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع الدعم السكني، فهو يعد من برامج الدعم التي توجد بالسعودية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث أنها تقدم مبالغ مالية بصورة شهرية إلى الأسر الأكثر فقرا واحتياجا، من أجل مساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أغلب الدول العربية، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

موعد إيداع الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة عن موعد إيداع الدعم السكني في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين من هذا البرنامج، ومن المقرر أنه يتم صرف رواتب هذا المعاش في يوم 24 من كل شهر ميلادي.

وفي هذا الشهر سوف تكون عطلة عيد الأضحى المبارك، لذلك يتساءل جميع المستفيدين من هذا البرنامج هل سيتم الصرف في موعده أم سيتم تأجيله، ولكن الوزارة أوضحت أن الصرف سوف يكون في موعده وهو يوم الأثنين الموافق 24 يونيو 2024.

الفئات المستحقة للدعم

قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بتوضيح الفئات والأشخاص الأكثر استحقاقات من هذا الدعم، وهم:

الأرامل الذين لديهم أبناء.

الأفراد الذين يمتلكون الجنسية السعودية وغير متزوجين.

الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

الأسر الذين يمتلكون راتب شهري محدود بالمملكة العربية السعودية.

الأشخاص اليتامى.

الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

المطلقات الذين لديهم أبناء.

شروط الحصول على الدعم السكني

وإليكم الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان بالسعودية لكي يتم الحصول على الدعم السكني، والشروط هي: