برابط مباشر.. نتائج الصف الحادي عشر الكويت 2024 بالرقم المدني عبر موقع المربع الالكتروني وموقع الوزارة moe.edu.kw

اقترب موعد كشف الستار عن نتائج الصف الحادي عشر الكويت 2024 التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين خلال تلك الفترة، وكانت الاختبارات الخاصة بتلك المرحلة قد انتهت بنهاية الشهر الماضي في كافة المحافظات والمدارس، وأكدت وزارة التربية الكويتية أن نتائج الصف الحادي عشر 2024 بالرقم المدني ستعلن عبر موقعها الرسمي بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة، واليكم طريقة استخراج النتائج اونلاين.

نتائج الصف الحادي عشر الكويت 2024

ايام قليلة وتقوم وزارة التربية الكويتية بالاعلان عن نتائج الصف الحادي عشر الكويت 2024خلال مؤتمر صحفي للكشف عن نسبة النجاح والرسوب بتلك المرحلة هذا العام، علما بأن اسئلة الامتحانات في كل المواد قد جائت في مستوى الطالب المتوسط مما يعني أن نسبة النجاح ستكون مرتفعة هذا العام، واليكم خطوات استخراج نتائج الصف الحادي عشر الكويت 2024 عبر موقع المربع الالكتروني وموقع الوزارة، فقط اتبع ما يلي:

يجب الدخول أولاً إلى موقع وزارة التربية الكويتية.

الآن قم باختيار قسم نتائج الطلاب.

حدد نتائج الصف الحادي عشر 2024.

قم بادخال الرقم المدني والرقم التسلسلي الخاص بالطالب بشكل صحيح.

اضغط على ايقونة “عرض الشهادة”.

الآن ستظهر لك درجاتك في كل المواد ومجموعك الكلي.

رابط نتائج الصف الحادي عشر الكويت 2024

وقد قامت الوزارة بتفعيل الرابط الذي سيتم رفع كشوف النتيجة عليه خلال الايام القادمة، حيث اقترب موعد الاعلان عن نتائج الصف الحادي عشر 2024 في الكويت، وسط توقعات بأن يتم الاعلان قبل حلول اجازة عيد الاضحى ليتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم اونلاين، كما يمكنك ترك كافة بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.