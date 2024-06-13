هتسافر برحتك وهتركب المترو كمان.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال عيد الأضحى 2024

أكدت وزارة النقل أنها أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024، وأوضحت الوزارة أنها تبذل جهودا لضمان انتظام حركة التشغيل في شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وقطارات LRT في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 2024، والذي يصادف يوم الأحد 16 يونيو 2024 وفقا لتصريحات دار الإفتاء المصرية.

مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال عيد الأضحى 2024

من خلال بيان رسمي أعلنت الوزارة عن مواعيد التشغيل خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك يتضمن جدول التشغيل للخطوط الثلاثة عددا يصل إلى 1259 رحلة يوميا، موزعة على 452 رحلة في الخط الأول، و466 رحلة في الخط الثاني، و341 رحلة في الخط الثالث، بالإضافة إلى 136 رحلة يومية عبر القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وذلك وفقا للمواعيد المحددة التالية:

تبدأ القطارات بالخروج من المحطات النهائية في تمام الساعة 5:15 صباحا على مدار العام.

موعد مغادرة آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة هو الساعة 11:40 مساء.

موعد انطلاق آخر قطار على الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة هو الساعة 11:55 مساء، ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحا.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

محطة عدلي منصور:

أول رحلة الساعة 6:00 صباحا.

آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة تكون في الساعة 9:30 مساء.

محطة الفنون والثقافة:

أول رحلة الساعة 6:05 صباحا.

آخر رحلة إلى محطة عدلي منصور تكون في الساعة 10:05 مساء.

محطة بدر:

أول رحلة الساعة 6:05 صباحا.

آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة تكون في الساعة 10:56 مساء.

يعد هذا الجدول مؤقتا خلال فترة عيد الأضحى فقط، ويتمنى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة النقل لجميع المسافرين رحلة ممتعة وآمنة خلال هذه الفترة المميزة.