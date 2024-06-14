ضيف ولادك بسرعة.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم

اجتاحت شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2024 عمليات البحث عبر جميع المحركات، بهدف إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، خاصة بعد أن أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية إضافة مواليد جديدة إلى بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين يعتبر هذا الأمر من أولويات العديد من المواطنين الذين لديهم أولاد غير مسجلين في بطاقة التموين، لذلك يترقب جميع المستحقين للدعم التمويني إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وقد أعلنت وزارة التموين عن بشرى سارة للمواطنين حول الفئات المستحقة وخطوات التقديم عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

للقيام بإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، يرجى اتباع الخطوات التالية:

ادخل الي الموقع الرسمي لموقع مصر الرقمية.

أدخل رقم بطاقة التموين ثم اضغط على خيار فتح حساب جديد.

اختار خدمات التموين ثم أدخل الاسم الأول للأم.

وبعد ذلك انقر على خيار “إضافة أفراد أسرتي غير المدرجين في بطاقة التموين”.

أدخل الاسم الكامل للطفل الرباعي الذي ترغب في إضافته إلى البطاقة التموينية.

اكتب صلة قرابة المولود.

اختار خيار إضافة الأبناء ثم اضغط على زر «إضافة».

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

أعمار الأبناء المراد إضافتهم يجب أن تكون على الأقل 4 سنوات.

الحد الأقصى لعدد الأفراد المستفيدين من بطاقة التموين يجب أن يكون أربعة أشخاص.

أن يكون دخل حامل بطاقة التموين الشهري أقل من 3 آلاف جنيه كحد أدنى.

يمكن أن تكون البطاقة التموينية مخصصة لثلاثة أفراد فقط، ويمكن إضافة فرد رابع بشرط أن تكون الأسرة مستحقة للرعاية.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024