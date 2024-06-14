ثبتها الآن… تردد قناة beIN MAX بي ان ماكس المفتوحة 2024 الناقلة لليورو

تردد قناة beIN MAX بي ان ماكس المفتوحة 2024، بدأ الكثيرون رحلة البحث عن قناة beIN MAX القطرية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث حصلت هذه القناة على حقوق بث بطولة يورو 2024، يعتبر هذا التردد من أكثر الأمور التي يسعى عشاق الكرة الأوروبية إلى العثور عليها لضمان متابعة جميع مباريات البطولة.

بطولة يورو 2024 تعد حدثا رياضيا بارزا يلفت انتباه عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، يتطلع الجميع إلى متابعة اللحظات الحاسمة و المثيرة في هذه البطولة بدءا من مباريات المجموعات و صولا إلى النهائيات إن القدرة على متابعة هذه المباريات مباشرة عبر قناة مفتوحة مثل beIN MAX يوفر للجماهير فرصة لا تعوض للاستمتاع بأعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.

تردد قناة beIN MAX بي ان ماكس المفتوحة 2024

تعتبر الترددات الجديدة لقناة Bein Sports التي تبث مباريات كأس الأمم الأوروبية 2024 وجهة ضرورية لعشاق كرة القدم يمكن للمشاهدين ضبط ترددات قناة بي إن سبورت 2024 للحصول على أفضل تجربة مشاهدة وفق الترددات التالية:

التردد: 12604 على القمر الصناعي Eutelsat 8 West B.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

تردد قناة BeIN SPORTS MAX 2

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التشفير: BISS.

تردد قناة BeIN SPORTS MAX 3

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التشفير: BISS.

هذه الترددات توفر لعشاق الرياضة فرصة لمتابعة المباريات بجودة عالية وبدون تقطيع مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة وإثارة.