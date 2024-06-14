استعلم الان من الموقع الرسمي ملازمنا.. كيفية استخراج نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول 

ترتفع معدلات البحث عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي العراق 2024 عبر موقع نتائجنا خلال هذه الساعات، حيث يسعى العديد من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتيجة الاعتراضات، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة تدريجيا في جميع المحافظات فقد ظهرت بالفعل في محافظة الديوانية، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر ملفات pdf.

نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي العراق 2024 موقع نتائجنا

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج بعض من هذه الاعتراضات في عدد من المحافظات، ويجري حاليا استكمال مراجعة الطلبات في المحافظات الأخرى بمجرد أن تعلن الوزارة عن اعتماد النتائج في أي محافظة عراقية، ويمكن للطالب معرفة نتيجته عبر منصة “نتائجنا” أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق، يجب الإشارة إلى أن نتائج الاعتراضات سيتم إعلانها بشكل تدريجي في كل محافظة على حدة، وذلك بمجرد الانتهاء من عمليات المراجعة، كما تحرص الوزارة على أن تتم هذه العملية بدقة وشفافية لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي العراق 2024

ادخل إلى موقع نتائجنا الالكتروني.

اختار نتائج الطلاب.

اضغط على نتائج الاعتراضات.

اختار المحافظة التابع لها التلميذ.

اضغط على مربع تنزيل النتائج.

ستكون نتائج الاعتراضات متاحة للتحميل على شكل ملفات PDF.

ستظهر أمامك المادة التي قدمت الاعتراض عليها.

ستظهر لك الدرجة التي حصل عليها التلميذ قبل وبعد تقديم الاعتراض.

من المتوقع أن تقوم بعض المديريات العامة للتربية بالإفصاح عن نتائج اعتراضاتها قبل عيد الأضحى المبارك حتى الآن تم الإعلان عن النتائج في محافظة القادسية، ومنذ وقت قليل اليوم الخميس الموافق 13-6-2024، أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024، ويمكن الآن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج اعتراضاتهم من خلال الدخول على الرابط الموجود في أعلى الموضوع.