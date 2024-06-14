ديكور ستائر مطبخ 2024.. أفضل 5 أنواع وأهم النصائح لإختيارها

يعتبر المطبخ مركز المنزل، حيث نمضي فيه الكثير من الوقت في الطهي وتناول الطعام وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، لهذا السبب، من الضروري أن يكون المطبخ مريحًا وجميلًا ليعكس ذوقنا الشخصي، حيث تلعب الستائر دورًا مهمًا في تصميم المطبخ، فهي تضيف لمسة من الأناقة والفخامة للمكان، وتساعد أيضًا في التحكم في الضوء وتوفير الخصوصية، في هذا المقال، ستتعرف على أحدث الأفكار لتصميم ديكور ستائر المطبخ وأهم النصائح لاختيار الشكل والحجم المناسبين وفقًا لشكل ومساحة المطبخ.

أنواع ستائر المطبخ

يوجد العديد من أرقى أنواع الستائر التي يمكن استخدامها في المطبخ، وتتنوع هذه الخيارات بناءً على الذوق الشخصي وديكور المطبخ، إليك بعض الأنواع الشهيرة للستائر التي يمكن أن تضيف لمسة مميزة لمطبخك:

ستائر الكافيه

تعتبر هذه الستائر مثالية للمطابخ لأنها تغطي الجزء العلوي من النافذة وتترك الجزء السفلي مكشوفًا، مما يسمح بدخول الضوء الطبيعي ويحافظ على خصوصية المكان في الوقت نفسه.

ستائر القماش

تتوفر هذه الستائر بأشكال وألوان متعددة، مما يسمح لك باختيار القماش الذي يتناسب مع ديكور مطبخك، بالإضافة إلى ذلك توفر هذه الستائر الخصوصية الكاملة وتمنع دخول الضوء تمامًا.

ستائر الرومانية

تتميز هذه الستائر بالأناقة والعصرية، حيث يمكن رفعها وخفضها بسهولة باستخدام الحبال أو الأزرار، مما يجعلها تتناسب مع مختلف أنماط الديكور.

ستائر الخيزران أو البامبو

تضفي هذه الستائر لمسة طبيعية ودافئة على المطبخ، فهي تسمح بدخول كمية مناسبة من الضوء مع الحفاظ على الخصوصية.

ستائر الفالانس

تتميز هذه الستائر بالبساطة والأناقة، وتعد خيارًا مثاليًا لمن يرغب في إضفاء لمسة رومانسية أو كلاسيكية على مطبخه.

أشكال ستائر المطبخ

ستائر باب المطبخ

نصائح لشراء ستائر المطبخ

إليك بعض النصائح التي قد تساعدك عند شراء ستائر للمطبخ:

يفضل اختيار مواد مثل القماش المعالج بطبقة مقاومة للماء، أو البلاستيك، أو الفينيل لسهولة تنظيفها.

ابحث عن ستائر تنسجم مع ألوان وأنماط ديكور المطبخ، سواء كانت متناسقة معه أو تكمله.

قبل شراء الستائر، تأكد من قياس النافذة بدقة لضمان أنها ستتناسب بشكل جيد مع حجم النافذة.

حاول اختيار ستائر مصنوعة من مواد عالية الجودة تتحمل الإستخدام المتكرر والتعرض للبخار والحرارة بشكل جيد.

عند اختيار الستائر، يجب أن تحدد ميزانيتك مسبقًا والتمسك بها، لتجنب الإفراط في الإنفاق.

تأكد من أن تكون عملية تركيب الستائر سهلة، أو أنه يمكنك الحصول على مساعدة إذا احتجت إليها في التركيب.