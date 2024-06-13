اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 استعلم الآن عن اسمك في قوائم المقبولين

تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية للمستحقين من مواطنيها، وذلك من خلال برامج متعددة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية، ومن بين هذه البرامج، برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يتم من خلاله تقديم الدعم المالي والعيني للفئات الأكثر احتياجًا، ومن أجل الوصول إلى هذه الخدمات والاستفادة منها، يحتاج المواطنون إلى معرفة خطوات الاستعلام عن أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين، وفي هذا المقال، سنقدم لكم خطوات وكيفية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024.

كيفية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق

إليك خطوات مختصرة للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية: عبر الرابط المخصص للصفحة الرئيسية اختيار “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية”: لبدء عملية البحث. تحديد الدفعة والمحافظة: لضمان الحصول على النتائج المناسبة. إدخال البيانات الشخصية: بوضوح وصحة. الضغط على “الاستعلام”: لعرض النتائج. عرض النتائج: ستظهر قائمة بأسماء المستفيدين، يمكنك تحميلها أو مشاهدتها مباشرة.

شروط الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل العراقية مؤخر عن متطلبات الاستحقاق للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، والتي تتضمن:

اولا يجب أن يكون حامل الجنسية العراقية.

ثانيًا يجب أن يكون محل الإقامة الدائمة في العراق.

ثالثُا يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص.

رابعًا يجب عدم امتلاك عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

وبفضل هذه الخطوات البسيطة والمباشرة، يمكن لأي مواطن عراقي الاستعلام بسهولة عن أسمائهم ضمن قائمة المشمولين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية المعدة خصيصا لخدمة المواطنين لحظة بلحظة وهذا يسهل الوصول إلى المعلومات الضرورية ويضمن استفادة الجميع من الدعم المقدم، كما نتمنى أن يكون هذا المقال قد ساعدكم في تبسيط عملية الاستعلام والوصول إلى المعلومات بسرعة ودقة