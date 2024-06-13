رسميا… فيلم عصابة الماكس كامل بطولة أحمد فهمي في دور عرض السينما

فيلم عصابة الماكس للنجم أحمد فهمي ينطلق في دور العرض المصرية مساء اليوم الخميس 13 يونيو للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2024، كان من المقرر إلغاء العرض الخاص بالفيلم لكن تم التراجع عن ذلك ومن المتوقع أن يحتفل أبطال الفيلم وصناعه بالعرض الخاص له مساء اليوم.

فيلم عصابة الماكس

يعتبر فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح ومحمد لطفي وأحمد فهيم ومصطفى بسيط، بالإضافة إلى ضيوف الشرف مثل أحمد السقا وهشام ماجد تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود وإخراج حسام سليمان في أول تجربة إخراجية له، يتولى إنتاج الفيلم هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

عصابة الماكس يعد من الأعمال السينمائية المنتظرة في مصر، حيث يجمع بين الكوميديا والإثارة في قالب يحاكي روح الأفلام الشعبية المصرية، يستعرض الفيلم قصة عصابة تتورط في سلسلة من المواقف الكوميدية والمشوقة، مما يجعله محط أنظار الجمهور في موسم الأعياد المنتظر.

قصة فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس يروي قصة الماكس الذي يعمل بشكل منفرد في عمليات السرقة والتهريب إلى أن يجد نفسه مضطرا للتعاون مع مجموعة من الأشخاص تنفيذ عملية كبيرة، يكتشف الماكس أن الأشخاص الذين اختارهم يورطونك في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية، مما يضعه في مواجهة مع تحديات غير متوقعة ومواقف كوميدية مشوقة.

يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2024 منافسة شرسة بين أربعة أفلام رئيسية يتنافس فيلم عصابة الماكس مع أفلام أخرى مثل “ولاد رزق 3 – القاضية الذي يضم في طاقمه نجوماً كبارا، مثل أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وغيرهم، بالإضافة إلى اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو وأهل الكهف بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج.