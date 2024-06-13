في أول أيامه 571 ألف جنيه… فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام على ماي سيما اونلاين

فيلم اللعب مع العيال الذي يقوده النجم محمد إمام حقق أمس الأربعاء إيرادات قدرها 571 ألفا و680 جنيها في أول أيام عرضه في دور السينما المتنوعة، الفيلم الكوميدي الذي تأليفه وإخراجه شريف عرفة بالتعاون مع محمد إمام يجمع بين نخبة من النجوم مثل أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وآخرين.

فيلم اللعب مع العيال

تدور أحداث الفيلم حول علام، مدرس التاريخ الذي يُنقل إلى إحدى المدارس في منطقة صحراوية يواجه علام العديد من التحديات والمواقف الكوميدية غير المتوقعة مما يضعه في مواقف محرجة ومضحكة في نفس الوقت، باستخدام الكوميديا كوسيلة للتعبير يتناول الفيلم قضايا اجتماعية بشكل طريف وممتع،

مما يجذب الجمهور المصري ويثير اهتمامهم تعكس قصة الفيلم تفاعلاته مع بيئة جديدة وتحدياته في التأقلم معها وتسلط الضوء على شخصية علام بطريقة تركز على جوانبها الإنسانية والكوميدية في آن واحد، تناوله لقضايا يومية بأسلوب فكاهي ومرح يساهم اللعب مع العيال في تقديم تجربة سينمائية ممتعة ومميزة، مما يجعله واحداً من الأعمال المتميزة في المشهد السينمائي المصري الحالي.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

تم تصوير أحداث فيلم اللعب مع العيال في خمس محافظات مختلفة وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة باستخدام مجموعة من الأماكن النائية داخل تلك المناطق، بما في ذلك سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

في سياق آخر شارك محمد إمام في موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024 بفيلم أبو نسب الذي حقق إيرادات تجاوزت 53 مليون جنيه الفيلم جمع بين نجوم بارزين مثل ماجد الكدواني وياسمين صبري ووفاء عامر وهالة فاخر ومحمد ثروت ومحمد لطفي وعلاء مرسي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ماجد المصري وشيكو وآخرين تم تأليف الفيلم من قبل أيمن وتار وأخرجه رامي إمام ما يبرز الجهود المبذولة في إنتاج أعمال سينمائية ذات تأثير واسع النطاق في الساحة الفنية المصرية.