في 10د بس .. طريقة عمل ميني بيتزا الطاسة السريعة هشه وطعمها جنان 

العديد من الأشخاص الكبار والصغار أيضًا يحبون تناول البيتزا، حيث أن مذاقها رائع للغاية، كما أنها مشبعة، ولذلك يريد كافة الأطفال بشكل خاص تناول البيتزا في كافة الأوقات، ولكن بالطبع تناول الطعام خارج المنزل مضر بالصحة، ولذلك تخاف كافة الأمهات على أطفالهم، وتمنعهم من البيتزا، على الرغم من أن يمكنها ان تصنع لهم بيتزا الطاسة الصغيرة، التي لا تستغرق إلا القليل من الوقت، وتكفي العديد من الأشخاص، وتكون لذيذة مثل البيتزا التي تحضرها من خارج المنزل.

ميني بيتزا الطاسة السريعة

بما أن كافة الأطفال يحبون تناول البيتزا في كل الأوقات، وتخاف أمهاتهم أن يأكلوا من المطاعم خارج المنزل، لأنها تكون عادة غير نظيفة، قد بحثوا عن طريقة عمل بيتزا سريعة في المنزل، وهي بيتزا الطاسة السريعة، وتكفي ميني بيتزا الطاسة السريعة أربع أشخاص، كما أنها تستغرق القليل من الوقت، حيث أن تحضيرها يستغرق 30 دقيقة فقط، ويمكنك صناعتها في كل الأوقات، لأنها من مكونات المنزل فتكون صحية.

مكونات ميني بيتزا الطاسة السريعة

يمكنك صناعة ميني بيتزا الطاسة السريعة، من مكونات سهلة للغاية، وموجودة في كل منزل، وحتى وإن لم تكن موجودة، فهي رخيصة فيمكنك شرائها، ومكونات البيتزا تكون كالتالي:

سيكون عليك أولًا صناعة صلصة البيتزا عن طريق إحضار فصين ثوم مهروسين.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، حبتين طماطم مفرومين.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم، ملح.

رشة فلفل أسود، ملعقة صغيرة من الأوريغانو.

أما بالنسبة للمكونات التي توضع على البيتزا

قومي بإحضار ربع كوب من الزيتون الأسود.

150 جرام من الجبنة الموزاريلا.

نصف كوب من الفطر، نصف كوب من الفلفل الرومي.

150 جرام من الحبش.

أما بالنسبة لعجينة البيتزا فتكون محضرة سابقًا.

طريقة تحضير ميني بيتزا الطاسة السريعة

يمكنك تحضير ميني بيتزا الطاسة السريعة، عن طريق بعض الخطوات، وهي: