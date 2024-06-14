سدد الان قبل فوات الاوان.. كيفية تسديد مخالفات بلدية الكويت من خلال الإنترنت 2024 برقم الترخيص

في ظل التطور التكنولوجي وتقدم الخدمات الرقمية أصبح من السهل حاليا تسديد مخالفات بلدية الكويت عبر الإنترنت سواء كنت مؤسسة أو فردا السر، حيث يكمن في زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للبيئة، إذ حيث يمكنك تسوية مخالفاتك بكل سهولة بضغطة زر ولضمان أمان عملية الدفع الإلكتروني سنوفر لك دليلا مفصلا خطوة بخطوة حول كيفية تسديد مخالفات بلدية الكويت عبر الإنترنت.

تسديد مخالفات بلدية الكويت عبر الإنترنت

بلدية الكويت تفتح الأبواب للفعاليات الرقمية لتسهيل عملية دفع المخالفات البيئية لجميع فئات المجتمع سواء كانوا مواطنين أو شركات أو مصانع وتقدم منصة الهيئة العامة للبيئة وسائل متنوعة لإتمام هذه العملية بسهولة ويسر:

بإمكانك بكل سهولة إدخال رقمك المدني للعثور على المخالفات المسجلة باسمك مما يضمن لك الدقة والسرعة في عملية البحث.

إذا كانت الانتهاكات مرتبطة بسيارتك يكفي إدخال رقم لوحة السيارة لتحديد المخالفات المرتبطة بها.

بالنسبة للشركات والمصانع يمكن العثور على المخالفات المسجلة باسمها عبر إدخال اسم الشركة مما يسهل عملية التحقق والدفع.

بمجرد تحديد وسيلة البحث ستقوم منصة الدفع الإلكتروني بعرض قائمة شاملة بالمخالفات المتعلقة بك مما يتيح لك فرصة اختيار المخالفات التي تريد تسديدها.

بعد تحديد المخالفات المطلوبة كل ما عليك فعله هو اتباع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإتمام عملية الدفع بنجاح وأمان.

استخدام رقم الهوية لدفع المخالفات عبر الانترنت

تعلن الهيئة العامة للبيئة عن تقديم خدمة دفع الغرامات المتعلقة بالمخالفات البيئية عبر الإنترنت فيما يلي الخطوات السهلة التي يمكن اتباعها لاستخدام هذه الخدمة الحديثة والمبتكرة: